Служба в армии Казахстана станет путем к высшему образованию

19 сен. 18:27

В Казахстане хотят повысить мотивацию к прохождению срочной воинской службы, предоставляя прошедшим армейскую школу юношам возможности для получения высшего образования.

Проект совместно с министерством науки и высшего образования, а также с ведущими вузами страны инициировало проект для прошедшим воинскую службы инициировано министерство обороны страны, - передает Sputnik Казахстан

Так, всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, будет предоставлена возможность поступления на обучение в вузы на платной основе в течение двух лет после ее прохождения по результатам собеседования без учета Единого национального тестирования, причем поступить отслужившие смогут в течение календарного периода, то есть, даже после демобилизации осенью, а пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

Наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и показавшим в период срочной воинской службы высокие результаты в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза.

Для этой же категории отличившихся молодых людей будет также предоставлена возможность поступления в военные учебные заведения министерства обороны без экзаменов и без учета ЕНТ и тоже в течение календарного периода.

Реализация проекта не требует внесения изменений в законодательство в области образования, - отметили в правительстве страны.