РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Выставка, посвященная истории нефтедобычи на Апшеронском полуострове, откроется в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

Выставка, посвященная истории нефтедобычи на Апшеронском полуострове, откроется в Павильоне &quot;Азербайджан&quot; на ВДНХ

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ завтра пройдет открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Апшеронском полуострове", которая посвящена Дню нефтяников Азербайджана. Об этом сообщают организаторы.

Выставка была подготовлена совместно с Павильоном "Нефть" и музеем ПАО "ЛУКОЙЛ".

Посетители смогут увидеть документы и материалы по истории зарождения и становления нефтяной отрасли на Апшеронском полуострове, включая макеты, картины, униформу фотографии, документы, фрагменты видеофильмов и прочие артефакты, иллюстрирующие развитие нефтяной промышленности на Каспии.

"Экспонаты подобраны таким образом, чтобы посетители могли представить реальную картину эволюции нефтедобычи с середины XIX века. Кроме того, в экспозиции отражена деятельность компании "ЛУКОЙЛ", которая активно работает в Каспийском регионе, начиная с 1995 года", - говорится в сообщении.

Посетить выставку можно до 5 октября.

1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version