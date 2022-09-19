Выставка, посвященная истории нефтедобычи на Апшеронском полуострове, откроется в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

19 сен. 18:13

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ завтра пройдет открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Апшеронском полуострове", которая посвящена Дню нефтяников Азербайджана. Об этом сообщают организаторы.

Выставка была подготовлена совместно с Павильоном "Нефть" и музеем ПАО "ЛУКОЙЛ".

Посетители смогут увидеть документы и материалы по истории зарождения и становления нефтяной отрасли на Апшеронском полуострове, включая макеты, картины, униформу фотографии, документы, фрагменты видеофильмов и прочие артефакты, иллюстрирующие развитие нефтяной промышленности на Каспии.

"Экспонаты подобраны таким образом, чтобы посетители могли представить реальную картину эволюции нефтедобычи с середины XIX века. Кроме того, в экспозиции отражена деятельность компании "ЛУКОЙЛ", которая активно работает в Каспийском регионе, начиная с 1995 года", - говорится в сообщении.

Посетить выставку можно до 5 октября.