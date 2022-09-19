Растущий доллар создает проблемы для мировых экономик

Американский доллар переживает уникальный период укрепления, грозящий замедлить глобальный рост и усилить инфляционные риски для мировых центральных банков. Wall Street Journal отмечает, что роль доллара в качестве основной валюты мировой торговой и финансовой систем подразумевает, что его колебания приводят к далеко идущим последствиям. Крепкая позиция валюты провоцирует топливный и продовольственный кризис на Шри-Ланке, рекордную инфляцию в Европе и взрывоопасный дефицит торгового баланса Японии.

На это неделе инвесторы будут анализировать решения, которые примет на очередном заседании ФРС, чтобы определить будущую траекторию доллара. Ожидается, что в среду американский Центральный банк поднимет ключевую ставку как минимум на 0,75 процентных пункта в рамках своей борьбы с инфляцией, что в очередной раз приведет к укреплению доллара.

Беспокойство вызывает тот факт, что усилия, предпринимаемые Китаем, Японией и Европой по защите собственных валют, в основном оказываются неэффективными на фоне неослабевающего роста доллара. На прошлой неделе американская валюта преодолела ключевой показатель по отношению к китайскому юаню и торговалась на уровне 1 к 7 впервые с 2020 года. Японские чиновники, которые не вмешивались, несмотря на то, что иена за год потеряла пятую часть своей стоимости, начали публично выражать свое беспокойство в отношении того, что рынки зашли слишком далеко.

Индекс доллара США - показатель силы доллара по отношению к корзине валют его крупнейших торговых партнеров - вырос более чем на 14% в 2022 году.

Скорее всего, год станет наиболее успешным с момента создания индекса в 1985 году. Евро, японская иена и британский фунт упали до многолетних минимумов по отношению к доллару. Валюты развивающихся рынков тоже переживают не лучшие времена: египетский фунт подешевел на 18%, венгерский форинт - на 20%, а южноамериканский рэнд - на 9,4%.

Нынешний рост доллара связан с агрессивной политикой ФРС по повышению ключевых ставок, которая вынуждает глобальных инвесторов забирать деньги с других рынков и вкладывать их в более доходные американские облигации. По последним экономическим данным инфляция в США упорно держит свои позиции, что дает ФРС основания для дальнейшего повышения ставок, которое, в свою очередь, укрепит доллар.

Мрачные экономические перспективы для остального мира также усиливают американскую валюту. Европа оказалась на передовой экономической войны с Россией. Китай переживает сильнейшее за последние годы замедление, а многолетний бум недвижимости сошел на нет.

Для США более сильный доллар означает дешевый импорт - попутный ветер для усилий по сдерживанию инфляции и поддержке рекордной покупательной способности американцев. Но остальной мир задыхается по мере роста доллара.

”Думаю, это только начало”, - говорит Рагурам Раджан, профессор экономики из Школы бизнеса им. Бута Чикагского университета. Будучи председателем Резервного банка Индии в 2013-2016 годах, он открыто говорил о том, что политика ФРС и сильный доллар оказывают негативное влияние на весь остальной мир. ”Нам еще предстоит пережить период высоких ставок. Уязвимость будет еще больше”, - прогнозирует Раджан.

На прошлой неделе Всемирный банк предупредил, что глобальная экономика стремится к рецессии, а ”финансовые кризисы в странах с развивающимся рынком нанесут долгосрочный ущерб”. Суровое предупреждение усиливает беспокойство по поводу того, что финансовое давление распространяется не только на такие слабые страны, как Шри-Ланка и Пакистан, которые уже обратились за помощью в Международный валютный фонд. На прошлой неделе Сербия начала переговоры с МВФ.

”Многие страны не сталкивались с таким циклом высоких ключевых ставок с 1990х годов. Их огромные долги стали еще больше за время пандемии, - говорит Раджан. - Давление на развивающиеся будет еще больше, его никак не сдержать”.

Более сильный доллар означает, что кредиты, которые правительства и компании развивающихся стран брали в американской валюте, стали дороже.

По данным Института международных финансов, которые собирает информацию по 32 государствам, к концу следующего года развивающиеся страны должны выплатить $83 млрд. ”Нужно оценивать ситуацию сквозь призму государственных бюджетов, - говорит Даниэль Мунивар, экономист Конференции ООН по торговле и развитию. - Начинается 2022 год, и вдруг ваша валюта дешевеет на 30%. Скорее всего, придется сокращать расходы на здравоохранение и образование, чтобы обеспечить долговые платежи”.

Рост доллара усугубил проблемы небольших стран, поскольку жизненно важный импорт продуктов питания и топлива, оцениваемый в американской валюте, стал дороже. Многим странам пришлось использовать свои валютные резервы, чтобы обеспечить импорт и стабилизировать национальную валюту. Хотя в последние месяцы стоимость сырья стала ниже по сравнению с недавними рекордными значениями, давление на развивающиеся страны слабее не стало.

”Дальнейший рост доллара окажется последней каплей”, - уверен Габриэль Стерн, глава отдела исследований развивающихся рынков из Oxford Economics. - Рынки, находящиеся на более низком уровне развития, уже оказались на грани кризиса, и сильный доллар им совершенно ни к чему”.

Центральные банки развивающихся рынков предпринимают отчаянные шаги, чтобы обуздать обесценивание собственных валют и облигаций

В прошлый четверг Аргентина подняла ключевые ставки на 75%, чтобы справиться с растущей инфляцией и защитить песо, который в текущем году потерял около 30% своей стоимости по отношению к доллару. В прошлом месяце инвесторов удивила Гана, подняв ключевые ставки на 22%. Несмотря на это, валюта продолжает обесцениваться.

Не только развивающиеся экономики пытаются справиться с падением своих валют. В Европе слабый евро способствует усилению рекордно высокой инфляции из-за кризиса на Украине, спровоцировавшего рост цен на газ и электричество.

На состоявшемся 8 сентября заседании Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила обеспокоенность 12-процентным падением евро в текущем году, отметив, что ”ослабление валюты усиливает инфляционное давление”. ЕЦБ сигнализирует о более агрессивной политике, а инвесторы прогнозируют повышение ключевых ставок на 2,5%. Но это едва сказывается на стоимости валюты.

ЕЦБ бессилен против доллара, говорит Фредерик Дюкрозе, глава отдела макроэкономических исследований в Pictet Wealth Management. ”Даже если ЕЦБ прибегнет к более жесткому регулированию, а экономический прогноз будет улучшен, любые усилия будут сведены на нет дальнейшим укреплением доллара”, - считает эксперт.

Глава ФРС Джэнет Йеллен признает, что укрепление доллара может спровоцировать проблемы для развивающихся экономик, в частности для тех, у кого большие долги в американской валюте. Тем не менее в июле она заявила, что не беспокоится по поводу самоусиливающегося цикла, который может замедлить экономический рост по всему миру.

Сильный доллар увеличивает прибыли американских компаний за границей и сдерживает инвестиции, привязанные к таким товарам как нефть и золото

”Крепкий доллар - встречный ветер практически для всех основных классов активов, - говорит Рас Кестерих, один из руководителей отдела глобального распределения активов в BlackRock. - Это один из аспектов более жесткой финансовой системы, влияющий буквально на все”. Инвесторы и экономисты говорят о необходимости глобальных усилий по ослаблению доллара, хотя и предупреждают, что вероятность подобных шагов маловероятна. В 1985 году США, Франция, Западная Германия, Великобритания и Япония подписали соглашение ”Плаза” с целью снизить стоимость доллара, оказывавшего давление на мировую экономику.

”Для координированной интервенции с целью ослабить доллар есть все основания, - говорит Пареш Упадхьяя, глава отела валютной стратегии в Amundi US - компании по управлению активами. - За пределами США сильный доллар - серьезная головная боль для центральных банков”.

Китайский Центральный банк попытался защитить юань, обеспечив большую валютную ликвидность на рынке. Была снижена сумма резервов, которая должна быть у банков для обеспечения депозитов в иностранной валюте, а ежедневный фиксинг - контрольное значение для валюты - выше рыночных ожиданий. Высокая чувствительность китайского регулятора к падению юаня может быть спровоцирована его опасениями в отношении того, что более дешевая национальная валюта пошатнет покупательскую способность, говорит Томми Се, глава отдела исследований и стратегий Китая в банке OCBC. ”Слабый юань может спровоцировать ситуацию замкнутого круга”, - уверен Се.

Япония опасается что падение иены до 24-летнего минимума вредит бизнесу. Управляющий Центральный банком Японии Харухико Курода заявил в этом месяце, что резкое обесценивание юаня ”негативно повлияет на бизнес-стратегии корпораций”.

В августе слабая иена привела к рекордному ежемесячному торговому дефициту в размере 2,82 трлн иен ($20 млрд), поскольку стоимость импорта возросла на 50% из-за более высоких цен на энергию. В среду премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Японии необходимо пользоваться позитивными моментами слабой валюты, то есть приглашать больше туристов. ”Крайне важно прилагать больше усилий по повышению доходов нашей страны”, - сказал Кисида.