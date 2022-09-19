РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Растущий доллар создает проблемы для мировых экономик

The Wall Street Journal
Растущий доллар создает проблемы для мировых экономик

Американский доллар переживает уникальный период укрепления, грозящий замедлить глобальный рост и усилить инфляционные риски для мировых центральных банков.  Wall Street Journal отмечает, что роль доллара в качестве основной валюты мировой торговой и финансовой систем подразумевает, что его колебания приводят к далеко идущим последствиям. Крепкая позиция валюты провоцирует топливный и продовольственный кризис на Шри-Ланке, рекордную инфляцию в Европе и взрывоопасный дефицит торгового баланса Японии.

На это неделе инвесторы будут анализировать решения, которые примет на очередном заседании ФРС, чтобы определить будущую траекторию доллара. Ожидается, что в среду американский Центральный банк поднимет ключевую ставку как минимум на 0,75 процентных пункта в рамках своей борьбы с инфляцией, что в очередной раз приведет к укреплению доллара. 

Беспокойство вызывает тот факт, что усилия, предпринимаемые Китаем, Японией и Европой по защите собственных валют, в основном оказываются неэффективными на фоне неослабевающего роста доллара. На прошлой неделе американская валюта преодолела ключевой показатель по отношению к китайскому юаню и торговалась на уровне 1 к 7 впервые с 2020 года. Японские чиновники, которые не вмешивались, несмотря на то, что иена за год потеряла пятую часть своей стоимости, начали публично выражать свое беспокойство в отношении того, что рынки зашли слишком далеко. 

Индекс доллара США - показатель силы доллара по отношению к корзине валют его крупнейших торговых партнеров - вырос более чем на 14% в 2022 году.

Скорее всего, год станет наиболее успешным с момента создания индекса в 1985 году. Евро, японская иена и британский фунт упали до многолетних минимумов по отношению к доллару. Валюты развивающихся рынков тоже переживают не лучшие времена: египетский фунт подешевел на 18%, венгерский форинт - на 20%, а южноамериканский рэнд - на 9,4%. 

Нынешний рост доллара связан с агрессивной политикой ФРС по повышению ключевых ставок, которая вынуждает глобальных инвесторов забирать деньги с других рынков и вкладывать их в более доходные американские облигации. По последним экономическим данным инфляция в США упорно держит свои позиции, что дает ФРС основания для дальнейшего повышения ставок, которое, в свою очередь, укрепит доллар. 

Мрачные экономические перспективы для остального мира также усиливают американскую валюту. Европа оказалась на передовой экономической войны с Россией. Китай переживает сильнейшее за последние годы замедление, а многолетний бум недвижимости сошел на нет. 

Для США более сильный доллар означает дешевый импорт - попутный ветер для усилий по сдерживанию инфляции и поддержке рекордной покупательной способности американцев. Но остальной мир задыхается по мере роста доллара. 

”Думаю, это только начало”, - говорит Рагурам Раджан, профессор экономики из Школы бизнеса им. Бута Чикагского университета. Будучи председателем Резервного банка Индии в 2013-2016 годах, он открыто говорил о том, что политика ФРС и сильный доллар оказывают негативное влияние на весь остальной мир. ”Нам еще предстоит пережить период высоких ставок. Уязвимость будет еще больше”, - прогнозирует Раджан.

На прошлой неделе Всемирный банк предупредил, что глобальная экономика стремится к рецессии, а ”финансовые кризисы в странах с развивающимся рынком нанесут долгосрочный ущерб”. Суровое предупреждение усиливает беспокойство по поводу того, что финансовое давление распространяется не только на такие слабые страны, как Шри-Ланка и Пакистан, которые уже обратились за помощью в Международный валютный фонд. На прошлой неделе Сербия начала переговоры с МВФ. 

”Многие страны не сталкивались с таким циклом высоких ключевых ставок с 1990х годов. Их огромные долги стали еще больше за время пандемии, - говорит Раджан. - Давление на развивающиеся будет еще больше, его никак не сдержать”. 

Более сильный доллар означает, что кредиты, которые правительства и компании развивающихся стран брали в американской валюте, стали дороже.

По данным Института международных финансов, которые собирает информацию по 32 государствам, к концу следующего года развивающиеся страны должны выплатить $83 млрд. ”Нужно оценивать ситуацию сквозь призму государственных бюджетов, - говорит Даниэль Мунивар, экономист Конференции ООН по торговле и развитию. - Начинается 2022 год, и вдруг ваша валюта дешевеет на 30%. Скорее всего, придется сокращать расходы на здравоохранение и образование, чтобы обеспечить долговые платежи”.

Рост доллара усугубил проблемы небольших стран, поскольку жизненно важный импорт продуктов питания и топлива, оцениваемый в американской валюте, стал дороже. Многим странам пришлось использовать свои валютные резервы, чтобы обеспечить импорт и стабилизировать национальную валюту. Хотя в последние месяцы стоимость сырья стала ниже по сравнению с недавними рекордными значениями, давление на развивающиеся страны слабее не стало. 

”Дальнейший рост доллара окажется последней каплей”, - уверен Габриэль Стерн, глава отдела исследований развивающихся рынков из Oxford Economics. - Рынки, находящиеся на более низком уровне развития, уже оказались на грани кризиса, и сильный доллар им совершенно ни к чему”. 

Центральные банки развивающихся рынков предпринимают отчаянные шаги, чтобы обуздать обесценивание собственных валют и облигаций

В прошлый четверг Аргентина подняла ключевые ставки на 75%, чтобы справиться с растущей инфляцией и защитить песо, который в текущем году потерял около 30% своей стоимости по отношению к доллару. В прошлом месяце инвесторов удивила Гана, подняв ключевые ставки на 22%. Несмотря на это, валюта продолжает обесцениваться. 

Не только развивающиеся экономики пытаются справиться с падением своих валют. В Европе слабый евро способствует усилению рекордно высокой инфляции из-за кризиса на Украине, спровоцировавшего рост цен на газ и электричество.

На состоявшемся 8 сентября заседании Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила обеспокоенность 12-процентным падением евро в текущем году, отметив, что ”ослабление валюты усиливает инфляционное давление”. ЕЦБ сигнализирует о более агрессивной политике, а инвесторы прогнозируют повышение ключевых ставок на 2,5%. Но это едва сказывается на стоимости валюты. 

ЕЦБ бессилен против доллара, говорит Фредерик Дюкрозе, глава отдела макроэкономических исследований в Pictet Wealth Management. ”Даже если ЕЦБ прибегнет к более жесткому регулированию, а экономический прогноз будет улучшен, любые усилия будут сведены на нет дальнейшим укреплением доллара”, - считает эксперт. 

Глава ФРС Джэнет Йеллен признает, что укрепление доллара может спровоцировать проблемы для развивающихся экономик, в частности для тех, у кого большие долги в американской валюте. Тем не менее в июле она заявила, что не беспокоится по поводу самоусиливающегося цикла, который может замедлить экономический рост по всему миру.

Сильный доллар увеличивает прибыли американских компаний за границей и сдерживает инвестиции, привязанные к таким товарам как нефть и золото

”Крепкий доллар - встречный ветер практически для всех основных классов активов, - говорит Рас Кестерих, один из руководителей отдела глобального распределения активов в BlackRock. - Это один из аспектов более жесткой финансовой системы, влияющий буквально на все”. Инвесторы и экономисты говорят о необходимости глобальных усилий по ослаблению доллара, хотя и предупреждают, что вероятность подобных шагов маловероятна. В 1985 году США, Франция, Западная Германия, Великобритания и Япония подписали соглашение ”Плаза” с целью снизить стоимость доллара, оказывавшего давление на мировую экономику. 

”Для координированной интервенции с целью ослабить доллар есть все основания, - говорит Пареш Упадхьяя, глава отела валютной стратегии в Amundi US - компании по управлению активами. - За пределами США сильный доллар - серьезная головная боль для центральных банков”.

Китайский Центральный банк попытался защитить юань, обеспечив большую валютную ликвидность на рынке. Была снижена сумма резервов, которая должна быть у банков для обеспечения депозитов в иностранной валюте, а ежедневный фиксинг - контрольное значение для валюты - выше рыночных ожиданий. Высокая чувствительность китайского регулятора к падению юаня может быть спровоцирована его опасениями в отношении того, что более дешевая национальная валюта пошатнет покупательскую способность, говорит Томми Се, глава отдела исследований и стратегий Китая в банке OCBC. ”Слабый юань может спровоцировать ситуацию замкнутого круга”, - уверен Се. 

Япония опасается что падение иены до 24-летнего минимума вредит бизнесу. Управляющий Центральный банком Японии Харухико Курода заявил в этом месяце, что резкое обесценивание юаня ”негативно повлияет на бизнес-стратегии корпораций”. 

В августе слабая иена привела к рекордному ежемесячному торговому дефициту в размере 2,82 трлн иен ($20 млрд), поскольку стоимость импорта возросла на 50% из-за более высоких цен на энергию. В среду премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Японии необходимо пользоваться позитивными моментами слабой валюты, то есть приглашать больше туристов. ”Крайне важно прилагать больше усилий по повышению доходов нашей страны”, - сказал Кисида. 

750 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео


English version