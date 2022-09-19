У Ставрополья будет свое министерство молодежной политики

19 сен. 18:10

Уже с января 2023 года на Ставрополье заработает новое министерство молодежной политики края, - говорится в опубликованном сегодня на краевом портале правовой информации постановлении губернатора региона Владимира Владимирова.

"В целях совершенствования государственного управления в Ставропольском крае и в соответствии с законом Ставропольского края "О губернаторе Ставропольского края" постановляю: образовать министерство молодежной политики Ставропольского края, передав ему полномочия правительства Ставропольского края по реализации молодежной политики", - говорится в документе, передает "Интерфакс".

Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года, - отмечается в документе.