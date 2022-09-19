Турецкий астронавт впервые отправится на МКС в будущем году

19 сен. 17:49

Первый турецкий астронавт отправится на Международную космическую станцию в следующем году в рамках миссии частной аэрокосмической компании Axiom Space, рассказал глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым.

"Этим утром на Международном астронавтическом конгрессе в Париже подписали с компанией Axiom Space соглашение, необходимое для отправки на космическую станцию первого турецкого астронавта", - написал он в соцсетях.

По словам главы агентства, эта миссия входит в состав "дорожной карты" в космической сфере на следующие 10 лет. Она также подразумевает миссии на низкой околоземной орбите и Луне, а также создание спутниковых систем мирового уровня.

Прошедший отбор кандидат приступит к многомесячной подготовке.