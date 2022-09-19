Еще две школы в Северной Осетии открылись после капремонта

19 сен. 17:46

Сегодня после капитального ремонта в североосетинских Ардоне и селении Кирово в Ардонском районе республики открылись школы, - сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

"В школе с. Кирово и школе № 2 Ардона прошли праздничные линейки. Поздравить детей и педагогические коллективы пришла министр образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В обеих школах с мая 2022 года были отремонтированы кровля, внутренние коммуникации, помещения, которые стали отвечать современным требованиям, закуплены мебель и оборудование.

"Мы планировали, что школы однолетнего цикла откроются в конце октября, но глава региона Сергей Меняйло поставил задачу министерству строительства ускорить темпы работ", - отметила Алибекова.