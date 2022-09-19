Российские вакцины от коронавируса пополнит "Конвасэл"

19 сен. 17:30

Уже к концу сентября в России появится еще одна вакцина против коронавируса - "Конвасэл", - сообщил замглавы ФМБА Игорь Борисевич.

"Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора. В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения", - рассказал Борисевич, передает РИА Новости.

Вакцина была зарегистрирована еще в марте этого года, она включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также во временные методические рекомендации Минздрава России о порядке проведения вакцинации взрослого населения.