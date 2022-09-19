Стала известна программа II Каспийского экономического форума в Москве

19 сен. 17:15

Опубликована программа II Каспийского экономического форума, который пройдет в Москве в октябре.

В первый день, пятого октября, состоится круглый стол. На нем будут обсуждаться следующие темы: "Каспийский регион как часть Большого евразийского партнерства: новые вызовы и перспективы развития", "Сотрудничество в области транспорта и логистики", "Комфортная среда для жизни и бизнеса", "Каспийское партнерство - защита здоровья и экономики от эпидемий", "Каспийский регион в глобальной климатической повестке: вызовы, возможности, подходы", энергетические проекты "Каспийской пятерки", "Право и научная дипломатия для устойчивого развития Каспийского региона", "Сотрудничество стран Каспийского региона в области туризма и сохранения культурного наследия", молодежное предпринимательство и инновационное развитие стран "Каспийской пятерки".

В тот же день инициативе Торгово-промышленной палаты России будет устроено заседание Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского региона "Деловой Каспий". Кроме того, правительство Москвы проведет практическую конференцию мэров городов и муниципальных образований стран Каспийского региона.

На второй день форума, шестого октября, запланирована встреча глав делегаций государств-участников II Каспийского экономического форума в узком составе на тему "Итоги заседания Шестого каспийского саммита".

В пленарном заседании будут участвовать председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, вице-президент Ирана Мохаммад Мохбере и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, а также глава делегации Туркменистана. По итогам заседания будут подписаны документы.