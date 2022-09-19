Энергетики КЧР минимизируют возможные сбои в электроснабжении

19 сен. 17:13

Энергетики Карачаево-Черкесии (КЧР) в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду выполнили ремонт оборудования на подстанции "Учкекен", - сообщил и.о. министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.

"Cпециалисты завершили ремонт оборудования на подстанции "Учкекен", которая обеспечивает электроснабжением для почти 30 тыс жителей Малокарачаевского района республики", - цитирует Эркенова ТАСС.

Подстанция - основной источник электроснабжения для жителей центра Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии - села Учкекен и близлежащих населенных пунктов. Электроэнергия также передается на подстанции и трансформаторные пункты, которые снабжают ресурсом жителей всего Малокарачаевского района.

"Проведенные на подстанции работы позволят поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения нештатных ситуаций в осенне-зимний сезон, и обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей", - сказал он.