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Британские сомелье побывали на винодельнях Грузии

Британские сомелье побывали на винодельнях Грузии

Специалисты из Великобритании посетили Грузию и ознакомились с винными компаниями страны.

В Грузии побывала группа из девяти человек, в которую вошли сомелье, импортеры вина и британские журналисты, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.

Делегация посетила компании по производству вина в Картли и Кахети, где иностранные гости  смогли продегустировать разные вина. Грузинские производители получили от специалистов советы, связанные со спецификой британского рынка.

Поездка стала возможной при поддержке Национального агентства вина Грузии.

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