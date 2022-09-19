Британские сомелье побывали на винодельнях Грузии

19 сен. 16:49

Специалисты из Великобритании посетили Грузию и ознакомились с винными компаниями страны.

В Грузии побывала группа из девяти человек, в которую вошли сомелье, импортеры вина и британские журналисты, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.

Делегация посетила компании по производству вина в Картли и Кахети, где иностранные гости смогли продегустировать разные вина. Грузинские производители получили от специалистов советы, связанные со спецификой британского рынка.

Поездка стала возможной при поддержке Национального агентства вина Грузии.