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В Туркменистане задумались о создании автономной национальной цифровой сети

В Туркменистане задумались о создании автономной национальной цифровой сети

В Туркменистане могут создать автономную национальную цифровую сеть. С таким предложением выступил министр иностранных дел страны Рашид Мередов, сообщает официальное издание "Нейтральный Туркменистан".

На заседании Кабмина Туркменистана, прошедшем с участием президента Сердара Бердымухамедова, Мередов отметил, что это необходимо для расширения и унификации системы электронной связи страны.

Он также предложил наладить долгосрочное сотрудничество с крупными международными медиакомпаниями "в целях оперативного и последовательного распространения информации о стране в глобальном интернет-пространстве".

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