В Туркменистане задумались о создании автономной национальной цифровой сети

19 сен. 16:31

В Туркменистане могут создать автономную национальную цифровую сеть. С таким предложением выступил министр иностранных дел страны Рашид Мередов, сообщает официальное издание "Нейтральный Туркменистан".

На заседании Кабмина Туркменистана, прошедшем с участием президента Сердара Бердымухамедова, Мередов отметил, что это необходимо для расширения и унификации системы электронной связи страны.

Он также предложил наладить долгосрочное сотрудничество с крупными международными медиакомпаниями "в целях оперативного и последовательного распространения информации о стране в глобальном интернет-пространстве".