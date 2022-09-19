Армения признала гибель 207 военных в боях на границе с Азербайджаном

19 сен. 16:34

Армения в результате провокации на азербайджанской границе потеряла 207 человек, говорится в заявлении по итогам заседания Совбеза страны, которое провел премьер-министр Никол Пашинян.

"Число погибших и пропавших без вести в результате агрессии достигает 207, в том числе погибли трое гражданских лиц, двое пропали без вести", - сообщили в Совбезе Армении.

Также в Ереване заявили, что в плен попали 20 армянских военных.

Количество раненых составляет 293 военнослужащих ВС Армении, также ранения получили трое гражданских, говорится в сообщении.