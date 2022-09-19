Песков: работа над бюджетным правилом будет продолжаться

19 сен. 16:28

Работа над российским бюджетом и бюджетным правилом будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с финансовым блоком правительства, представителями администрации и ЦБ. По словам российского лидера, при составлении проекта бюджета необходимо учитывать объективные факторы, влияющие на его доходную часть, и предлагать системные механизмы поддержки всей сферы государственных финансов.

"Работа будет продолжена", - сказал он, отвечая на вопрос, одобрен ли бюджет на совещании у Путина и решен ли вопрос по бюджетному правилу, передает РИА Новости.

В Госдуму РФ проект бюджета должен быть внесен не позднее 1 октября.