МИД Азербайджана направил Франции ноту протеста

19 сен. 16:05

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в понедельник был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему была вручена нота протеста в связи с нападением армянских радикалов на посольство республики в Париже.

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов довел до сведения посла, что нападение группы радикально настроенных представителей армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджана в Париже демонстративно сопровождалось грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права. Зданию дипмиссии ходе нападения был нанесен материальный ущерб, под угрозу были поставлены деятельность дипломатического представительства и жизнь сотрудников, передает пресс-служба министерства.

Халаф Халафов выразил послу решительный протест в связи с созданием условий и несвоевременным предотвращением действий радикальных армянских группировок. Он также выразил глубокое сожаление по поводу невыполнения Францией обязательства по обеспечению принимающей страной безопасности дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических связях 1961 года.

Акт вандализма, представляющий угрозу посольству и его персоналу, требует тщательного расследования правоохранительными органами Франции, предоставления соответствующей правовой оценки, привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения возмещения причиненного ущерба, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Посол Франции выразил сожаление в связи с вышеназванным инцидентом и отметил, что будут предприняты соответствующие шаги для дачи соответствующей правовой оценки произошедшему.