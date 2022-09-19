Политтехнолог назвал Армению пешкой в руках мировых игроков

19 сен. 15:50

Политтехнолог Карен Кочарян считает, что Армения превратилась в пешку, которую мировые игроки продвигают в своих интересах.

Он подчеркнул, что пешками также являются армянские власти, которые постоянно пытаются найти виновных.

"Конечно, положение Армении достаточно тяжелое. Ведь получилось так, что регион превратился в некий перекресток, где сталкиваются интересы различных геополитических игроков», - цитирует Кочаряна News.am.

Напомним, 17 сентября в Ереван прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ходе поездки она провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром обороны Суреном Папикяном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами. В понедельник Пелоси завершила свой визит и вылетела в США.