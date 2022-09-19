Гутерриш: мир находится в большой опасности

19 сен. 15:50

Мир находится в опасности из-за роста числа конфликтов, угрозы изменения климата и последствий пандемии ковида, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Мы встречаемся в момент большой опасности для мира. Ее составляют конфликты и климатические катастрофы, недоверие и расколы, бедность, неравенство и дискриминация. Это также растущие цены на продовольствие и электроэнергию, безработица и снижение доходов, массовые миграции, последствия глобальной пандемии. Это также сложности с доступом развивающихся стран к финансам для восстановления", - сообщил он на мероприятии, посвященном целям устойчивого развития.

"Это кризис, которого не было уже поколение. И каждая угроза отдаляет от нас цели устойчивого развития", - цитирует Гутерриша ТАСС.