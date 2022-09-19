В России резко вырос спрос на новогодние туры в Турцию

19 сен. 15:46

В сентябре продажи туров в Турцию на Новый год выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает АТОР.

"Значительный рост ранних продаж эксперты объясняют ограниченным количеством рейсов и опасениями туристов упустить выгодное предложение", - считают в ассоциации.

Самым популярным на новогодние каникулы оказался Стамбул. Эксперты полагают, что в ближайшее время спрос вырастет еще на 30-40%. Также россияне отправятся на Новый год в Анталью и на горнолыжные курорты Турции.

Стоимость туров в Турцию растет, несмотря на большое количество перевозчиков на данном направлении. "Но даже с учетом подросшего ценника цены на туры в Турцию на период новогодних праздников пока находятся на приемлемом уровне", - отметили в АТОР.

В настоящее время приобрести путевку на семь ночей на двоих в пятизвездочном отеле на новогодние каникулы можно в среднем за 170 тыс рублей. Отдых в Турции продолжительностью в три-четыре ночи обойдется в 86 тыс рублей.