В Новороссийске установили рекорд России по игре в шахматы

19 сен. 15:22

Новый рекорд России по массовой игре в шахматы установлен в Новороссийске, в минувшую субботу в совместной шахматной партии приняли участие 237 человек.

"Благодаря самой массовой игре в шахматы Новороссийск вошел в Книгу рекордов России", - написал мэр города Андрей Кравченко на своей странице в соцсети.

Градоначальник уточнил, что на Форумной площади состоялся шахматный фестиваль "Сделай правильный ход - поставь России рекорд", приуроченный к празднованию Дня города и Дня освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Кононенко лично зафиксировал новый рекорд.