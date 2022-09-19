Азербайджан намерен приобрести у Турции гранатометы

19 сен. 15:20

Азербайджан ведет переговоры с Турцией о покупке подствольных гранатометов AK40-GL. Об этом сообщили в компании-производителе 40 мм гранатометов.

"На данный момент ведутся переговоры с Азербайджаном. В целом этим видом оружия интересуются в 20 странах. Если Министерство нацобороны Турции одобрит, то мы будем готовы поставить продукцию за рубеж", – поведал глава компании Селим Акдаш.

Легкий миномет AK40-GL способен произвести более 5 тысяч выстрелов. Радиус действия составляет 400 и 800 метров.

Гранатометы могут использоваться также с шумовыми, осколочными боеприпасами, а также для подачи сигнала, передает агентство Anadolu.