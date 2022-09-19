В Грозном состоится выставка в рамках Дней Эрмитажа в Чечне

19 сен. 15:04

Инклюзивная выставка "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" пройдет в начале октября в Грозном в рамках Дней Эрмитажа в Чечне, сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

"Инклюзивная выставка "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" обращена к группам людей с ограниченными возможностями здоровья - в первую очередь к незрячим и слабовидящим", - говорится в релизе.

Цель проекта – привлечь внимание как специалистов, так и широкой публики к проблеме инклюзии слабовидящих и незрячих.

Уточняется, что на экспозиции будут представлены барельефы по мотивам знаменитых фресок Пенджикента и их "ожившие" анимированные сюжеты, тактильные копии фрагментов Пазырыкского ковра, древнейшего из ныне известных ворсовых ковров и многое другое.