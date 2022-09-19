Российские туристы в Европе: если нельзя, но очень хочется, то можно

Сегодня вступил в силу запрет на въезд российских граждан с туристическими шенгенсими визами в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Ограничения не коснутся членов семей граждан республик Прибалтики и Польши, дипломатов, водителей международного транспорта, тех, кто имеет вид на жительство в этих странах, тех, кто едет транзитом в Калининградскую область, и тех, кто въезжает по гуманитарным причинам. При этом въехать на территорию Польши и Прибалтики со стороны других стран шенгенской зоны можно будет и по российскому паспорту.

Даже в досанкционный период для россиян, путешествующих в страны Европы и Израиль, Прибалтика и Польша всегда были удобными пересадочными пунктами. Добраться до, скажем, Вильнюса и оттуда улететь в Италию или Германию на европейском лоукостере было, если не быстрее, то дешевле, чем лететь из Москвы без пересадок. После того, как многие западные авиакомпании ушли с российского рынка, возможности добраться до излюбленных туристических направлений резко сократились. По-прежнему, можно было доехать до Минска, оттуда на автобусе до Литвы или Латвии и затем улететь в Западную Европу. Тем не менее запрет на въезд в Прибалтику и Польшу не помешает гражданам России посетить Евросоюз. На их место уже приходят другие пересадочные пункты.

Турция

Нагрузка на международный аэропорт Стамбула в этом году значительно выросла по сравнению с предыдущими двумя годами пандемийного периода. В 2022 Турция стала самым популярным заграничным направлением для российских туристов, за первые полгода там отдохнуло 1,4 млн россиян. При этом страна стала не только конечным пунктом назначения, но и настоящим окном в Европу, Америку и Израиль. Компания Turkish Airlines предлагает разнообразные варианты доставки туристов из России практически во все страны мира. Однако стоимость перелета с пересадкой в Стамбуле недешевая, от 20 тысяч рублей в одну сторону на человека.

Сербия

Компания Air Serbia начинает осваивать российский рынок. После того, как на ее московские рейсы билеты начали быстро раскупаться за 1,5-2 месяца до даты вылета, сербские авиалинии решили открыть дополнительные рейсы из Казани. Теперь улететь в Белград можно не только из Москвы. Добравшись до Сербии, турист может выбрать нужный рейс в страны Европы, например, одного из самых популярных европейских лоукостеров – венгерской авиакомпании Wizz Air. Так, заранее купленный билет на самолет из Белграда в страны Южной Европы может обойтись всего в 4-5 тысяч рублей, правда без багажа. Ирландский лоукостер Ryanair также предлагает множество рейсов по Европе из Белграда.

Армения

Еще одной близкой россиянам страной, откуда в Европу летают европейские лоукостеры, остается Армения. До Еревана из России летает множество российских и иностранных компаний. Оттуда можно улететь не только на лоукостерах, но и на европейсиких и азиатских авиалиниях всех классов. Впрочем, иногда, чтобы сэкономить деньги, придется сделать еще одну пересадку. И наоборот, чтобы сэкономить время, придется заплатить больше.

Финляндия

Несмотря на территориальную близость с Прибалтикой, Финляндия не поддержала идею запретить российским гражданам въезжать на свою территорию по уже выданным шенгенским визам. Поэтому она по-прежнему остается вариантом для пересадки. Впрочем, финские власти в десять раз сократили число виз, выдаваемых россиянам. Но если у вас уже есть виза, международный аэропорт Хельсинки с радостью отправит вас в нужную вам страну.

Что касается получения шенгена, то с 1 сентября страны Евросоюза отменили упрощенную выдачу виз для россиян. Теперь их оформление стоит дороже и занимает больше времени. Впрочем, получить визу, даже долгосрочную, все еще возможно. Если нет времени и терпения заниматься этим самостоятельно, всегда есть аккредитованные турагентства, которые помогут решить эту задачу. Однако при выборе консульства, в которое вы хотите отправить свои документы, следует помнить, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили выдавать российским туристам визы вообще. Если же ваша цель – отдохнуть на море пару недель, а не глобальное путешествие по нескольким странам Европы, всегда можно получить национальную визу, что значительно проще, чем оформление шенгена.