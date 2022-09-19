В Астане появится сквер имени Елизаветы II

19 сен. 15:00

Один из скверов в центральном парке столицы Казахстана решили назвать в честь королевы Великобритании Елизаветы II.

Решение принято президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Карл III поблагодарил власти Казахстана за такое внимание к покойной королеве.

"Британский монарх, тепло вспомнив свой визит в Казахстан в 1996 году в качестве наследного принца, выразил признательность за такое доброе отношение и внимание к усопшей, передав наилучшие пожелания и благодарность руководству и народу республики", - сообщил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Ашимбаев принял участие в церемонии прощания с Елизаветой II в Лондоне и оставил запись в официальной книге соболезнований от имени Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Карлу III, в которой выразил слова поддержки и сочувствия Королю, королевской семье и всем британцам.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Принц Чарльз, который был наследником престола 70 лет - дольше всех в истории Британии, взошел на престол и стал Карлом III, старейшим королем Великобритании на момент начала правления.