Грузия начнет производить беспилотники до конца 2022 года

19 сен. 14:37

Производство беспилотных разведывательных и боевых летательных аппаратов в Грузии начнется до конца года, сообщил министр обороны страны Джуашер Бурчуладзе.

Он рассказал, что формальный процесс с польской компанией, которая производит дроны, уже завершился. "Продукция этой компании активно используется в практике, и это очень оправданное частное предприятие. Мы основали частную промышленную компанию вместе с "Дельта" и до конца года начнем производство", - поделился министр.

По словам Бурчуладзе, грузино-польское предприятие будет оснащено современной технологией. Также на его базе создадут учебный центр, который будет обслуживать ВС Грузии.