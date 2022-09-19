Грузия получит от Турции 2,5 тонн комплектов пожаротушения

19 сен. 14:37

Турция поставит в Грузию 2,5 тонн комплектов пожаротушения, производимых на Военной фабрике и судостроительном заводе (ASFAT). Об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Комплексы ASFAT, находящиеся в подчинении Минобороны, обеспечивают реагирование на лесные пожары с воздуха.

Противопожарные комплекты были произведены на турецких военных заводах ASFAT, передает агентство Anadolu.

До 2022 года Турция закупала комплекты пожаротушения за рубежом. Теперь же они производятся внутри страны.