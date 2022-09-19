Бархатный сезон на черноморских курортах Краснодарского края продолжается

19 сен. 14:14

Температура воды в Черном море остается комфортной для купания.

На 19 сентября самая теплая вода у берегов Туапсе - плюс 24,4, в Сочи температура Черного моря составляет плюс 24, в Геленджике - плюс 23,6, у берегов Новороссийска и Анапы - плюс 23, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Купальный сезон на Азовском море уже закрыт, теплее всего море у Темрюка - плюс 20, у Ейска и Приморско-Ахтарска вода остыла до 18 градусов.

В воскресенье в регионе воздух прогрелся до рекордных 40 градусов, затем начались дожди и похолодание.