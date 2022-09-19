Песков: позицию России до европейцев лучше доносить Путину

19 сен. 13:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лучше, когда сам Владимир Путин доносит до европейских лидеров позицию Москвы.

"Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана", - поведал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что первоисточник гораздо надежнее. Песков также добавил, что любые, даже самые сложно вопросы, решаются с помощью диалога, передает РИА Новости.