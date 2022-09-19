Зачем Турции ШОС?

В ШОС может появиться еще один постоянный участник - Турция. Что даст России и Китаю присоединение Турции к Организации, что получит Анкара и как это скажется на НАТО?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись из Самарканда с саммита Шанхайской организации сотрудничества, немедленно заявил о том, что его страна готова стать полноценным членом ШОС. Напомним, что в Организацию, нацеленную на обеспечение безопасности и борьбу с терроризмом в Евразии уже входят ведущие страны Азии: Китай, Россия, Индия, Пакистан, а также республики Средней Азии.

В саммите ШОС в Самарканде участвовали представители Ирана, который официально вступил в ряды Организации, а также президенты Монголии, Беларуси, Турции и Азербайджана. В ШОС хотят вступить не только Турция, но также и ряд арабских стран, как Сирия, Египет, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, а на азиатском континенте – Камбоджа, Мьянма и Непал. Как видно, Организация охватила почти всю Азию.

Эксперты уже называют конкретные цифры. На страны ШОС приходится больше 30% мировой экономики. Если смотреть по паритету покупательной способности, то здесь находятся две из трех крупнейших экономик – Китай и Индия. По населению – это половина планеты. А по геополитической мощи – здесь четыре из семи ядерных держав (РФ, КНР, Индия и Пакистан), и два из пяти постоянных членов Совбеза (КНР и РФ). ШОС по мощи ничем не уступает НАТО и G7, а по некоторым параметрам даже превосходит.

Соседние страны не хотят оставаться в стороне от мега-проекта. Турция как страна, позиционирующая себя в качестве перекрестка цивилизаций, здесь не исключение. Кроме естественных причин, конечно, есть и личные мотивы. Как мы знаем, у Турции при Эрдогане стали нарастать разногласия с Западом. США считают его диктатором и недовольны его сотрудничеством с Россией – покупкой С-400, запуском "Турецкого потока" и строительством АЭС "Аккую", – поэтому воздействуют на Анкару санкциями. В вопросе курдского сепаратизма в Сирии союзники по НАТО находятся не на стороне Турции, как и в греческо-турецком противостоянии.

Помимо политики перед Турцией стоят и экономические вызовы. Турецкая лира за последний год обесценилась, экономика республики пострадала от пандемии коронавируса. Чтобы компенсировать экономические провалы, Эрдоган уже улучшил отношения с Эмиратами и Саудитами и наращивает торговлю с Россией, Средней Азией и Китаем. Все эти игроки либо уже собраны, либо хотят собраться под эгидой ШОС, и Турции совершенно естественно стремится присоединиться к ним в составе Организации.

На саммите в Самарканде Эрдоган сделал большой акцент на торговле и экономических связях, и в качестве примера привел участие Турции в проекте экспорта российского газа из РФ в Пакистан. Конечно, по степени интегрированности ШОС до Евросоюза далеко, однако ее рамки позволяют реализовывать выгодные проекты, от которых Турция будет богатеть, а Эрдоган сможет укрепить свои позиции перед президентскими и парламентскими выборами.

Третий мотив - в отличие от НАТО и ЕС, где доминирует воля США и Брюсселя, в ШОС все страны чувствуют себя самостоятельно и независимо. Никто не навязывает свою идеологию и ценности другим. ШОС нацелена на многополярность, соблюдение суверенитета участников и поддержание традиционных ценностей. Именно поэтому турецкий лидер и заявил, что его страна хочет быть не просто наблюдателем, а полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества.

Для России и Китая расширение ШОС - большое достижение. Ведь именно Пекин и Москва создавали эту структуру. В любой организации есть два способа развития. Углубление интеграции или расширение новыми членами. Так что чем больше стран будет в ШОС, тем больше будет престиж России в мировой политике. Уникальность Турции будет состоять в том, что это первая страна ШОС, которая входит в НАТО и является кандидатом на вступление в ЕС. Некоторые европейские политики едва сдерживают гнев и требуют ввести против Турции санкции. Мало того, что Эрдоган помогает России обходить западные ограничения и блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так теперь он еще и вступает в ШОС, негодуют, в частности, германские власти.

В то время как G7 изолировался и отказался от России, а ЕС теряет Великобританию, расширение ШОС можно считать победой Евразии над западными проектами.