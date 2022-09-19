Египет запустит tax free для туристов

19 сен. 13:47

В Египте возврат НДС туристам будет проходить по стандартной международной схеме, запуск новой системы tax free планируется ускорить.

Киоски, в которых туристам перед отъездом из страны будут возвращать деньги, будут открыты в международных аэропортах. Первый такой киоск появится в Шарм-эш-Шейхе, предположительно в ноябре.

Получить tax free можно будет с покупок, стоимостью выше 1500 египетских фунтов (4700 рублей).

В настоящее время возврат НДС в Египте делается слишком сложно и долго, поэтому туристы не пользуются этой возможностью.