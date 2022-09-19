Россия готова предоставить глава МИД Турции и Сирии площадку для встречи

19 сен. 13:43

Россия всегда готова предоставить площадку для встречи министров иностранных дел Турции и Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Россия всегда готова, конечно", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 5 августа в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. После переговоров турецкие СМИ сообщили, что в Турции обсуждается возможность налаживания прямых контактов с руководством Сирии.