Патрушев: Россия и Китай должны усилить готовность к взаимной поддержке

19 сен. 13:06

Россия и Китай в современных условиях должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества, выразил уверенность секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Взаимодействие России и Китая в области обеспечения безопасности также имеет глубокие исторические корни. В современных условиях наши страны должны проявить еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества", - сказал он.

Напомним, что в настоящее время секретарь Совета безопасности РФ находится в Китае, где проводит встречи с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем политико-юридической комиссии Го Шэнкунем в рамках седьмого раунда российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.