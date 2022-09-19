Защитник "Динамо" принял решение выступать за сборную Грузии

19 сен. 12:59

Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Саба Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Об этом этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичной команды.

20-летний игрок уже отправился в расположение молодежной национальной команды Грузии.

Напомним, Саба Сазонов родился в Санкт-Петербурге. Начал заниматься футболом в 6 лет в школе "Смена", которую впоследствии переименовали в академию "Зенита". Весной 2019 года состоялся дебют Сазонова за молодежную команду "Зенита", а в августе того же года он провел свой первый матч за "Зенит-2" в ПФЛ. Летом 2021 года Саба перебрался в московское "Динамо".