Уголовное дело возбуждено в связи с нападением армянских радикалов на посольство Азербайджана в Париже

19 сен. 13:02

Генпрокуратура Азербайджана сообщает в понедельник, что в связи с нападением группы армянских радикалов на административное здание посольства Азербайджана во Франции накануне возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительному расследованию, неизвестные члены радикальной группировки намеревались создать международную напряженность, подстрекали к войне.

Напомним, 18 сентября армянские радикалы пытались проникнуть в административное здание посольства Азербайджана в Париже, они нанести материальный ущерб зданию.

Генпрокуратура Азербайджана обратилась с запросом об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с компетентными органами Франции. Согласно сообщению Баку, принимаются необходимые меры в соответствии с международными нормами и принципами для выявления виновных и привлечения их к уголовной ответственности путем всестороннего, полного и объективного расследования.

"Господин Эммануэль Макрон не обеспечивает защиту посольств и игнорирует наши фундаментальные требования касательно нашей безопасности", писал в воскресенье азербайджанский посол во Франции Рахман Мустафаев.

МИД Азербайджана сделал заявление в связи с нападением на дипмиссию, в котором осудил преступные действия радикальных армянских группировок и потребовал, "чтобы акты вандализма, совершенные армянскими радикалами, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств и дана правовая оценка действиям лиц, совершивших эти преступления".