В Кремле оценили визит Пелоси в Армению

19 сен. 12:51

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

Он подчеркнул, что РФ будет приветствовать шаги по нормализации ситуации между Азербайджаном и Арменией.

"Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что только со временем станет понятно, поспособствуют ли нормализации громкие действия и заявления, сделанные Пелоси во время поездки в Армению.

Напомним, Нэнси Пелоси прибыла в Ереван 17 сентября. В ходе поездки она провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром обороны Суреном Папикяном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами. В понедельник Пелоси завершила свой визит и вылетела в США.