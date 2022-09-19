Бабьего лета в Москве на этой неделе не будет

19 сен. 12:48

В Москве до конца недели сохранится облачная погода и кратковременные дожди, бабьего лета в прогнозах нет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, синоптики ожидают преимущественно облачную погоду и кратковременные дожди, во вторник осадки в столичном регионе маловероятны.

Синенков добавил, что на этой неделе температура воздуха в дневные часы будет около 14-16 градусов, по ночам в начале недели - до плюс 8, в конце - до 5 градусов тепла. Такие температуры немного ниже климатической нормы.

"Это настоящая осенняя погода, которая немного прохладнее, чем это обычно бывает в конце сентября. Бабьего лета, так называемого периода солнечной, тихой осенней погоды, прохладной, но солнечной, пока на картах погоды не просматривается в ближайшей перспективе", - заключил синоптик.