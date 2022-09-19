Кремль: продление СВПД отвечает интересам всех стран

19 сен. 12:42

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) отвечает интересам всех государств. В то же время представитель Кремля отметил, что в СВПД есть несколько несогласованных вопросов.

"Там по-прежнему есть несколько несогласованных вопросов, которые еще нужно доработать. Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств", - сказал представитель официальной Москвы, говоря о том, что на вопрос возможно ли, что ли переговоры по СВПД зашли в тупик.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что США считают, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки зашли в тупик из-за "неприемлемой" позиции Ирана, но восстановление сделки все так же отвечает интересам США.