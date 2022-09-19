Гарибашвили поздравил Службу разведки Грузии с профессиональным праздником

19 сен. 12:33

В понедельник, 19 сентября, сотрудники Службы разведки Грузии отмечают свой профессиональный праздник. Свои поздравления по этому случаю им направил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что деятельность каждого сотрудника Службы разведки очень важна и ценна.

"Служба разведки для любой страны является ключевым элементом системы безопасности. Сегодня, на фоне геополитических вызовов, роль вашего института еще больше выросла", - написал глава правительства в своих социальных сетях.

Он отметил, что Грузии нужна сильная Служба разведки. Гарибашвили пожелал успехов как начинающим сотрудникам, так и опытным профессионалам. Премьер также выразил им благодарность за верность и за то чувство обязательства, которое они испытывают перед родиной.