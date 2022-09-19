Параллельный импорт в России в 2022 году превысит $20 млн

19 сен. 12:29

Минпромторг РФ изменил прогноз по объему параллельного импорта за 2022 год, ранее он оценивался в $16 млрд, пишут "Известия".

"По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на $9,4 млрд (только за август $3,1 млрд). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд", - рассказал в интервью изданию вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, программа параллельного импорта в России продлена на 2023 год.