Песков анонсировал совещание с участием Путина по экономическим вопросам

19 сен. 12:24

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам.

"Президент главным образом фокусируется на экономических вопросах, сегодня проведет совещание по экономическим вопросам", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в совещании будет участвовать экономический блок правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также представители администрации президента, руководство Центробанка, перечислил пресс-секретарь. "Это в продолжение работы в рамках бюджетного процесса", - отметил он.

Открытым для СМИ будет выступление главы государства, пояснил представитель Кремля.