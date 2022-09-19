Ростуризм впервые запустил организованные туры в Северную Осетию

19 сен. 12:16

Ростуризм и туроператор "Интурист" в рамках нацпроекта по туризму впервые запустили организованные туры в Северную Осетию.

"В программе все удобно продумано для туристов. В путевку входит перелет, проживание и экскурсии, что позволяет сделать путешествие более комфортным, интересным и доступным ", - написала Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Рейсы из Москвы во Владикавказ будут совершаться по четвергам и воскресеньям, накануне самолет с первой группой туристов прилетел во Владикавказ, добавила глава Ростуризма.

"Можно выбрать любую продолжительность поездки - слетать в Осетию на длинные выходные или провести полноценный недельный отпуск", - отметила она.

Догузова напомнила, что в регионе еще сохраняется летняя погода. "В конце сентября - начале октября в Осетии по-летнему теплая погода. Туристов ждут уютный Владикавказ с прогулочными маршрутами по историческому центру, живописные ущелья, горные водопады, реликтовые леса Дигории, старинные родовые башни и, конечно, знаменитая осетинская кухня", - сообщила глава Ростуризма.