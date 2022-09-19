Армения продолжает минировать границу Азербайджана

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии расчищают от мин территории и пути снабжения, которые были заминированы ВС Армении во время недавней широкомасштабной провокации против Азербайджана.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в результате работ по разминированию, проводимых на территории Лачинского района, 18 сентября в ущелье в северо-восточной части горы Беюк Ишыглы были обнаружены с последующим обезвреживанием произведенные в Армении в 2021 году 122 противопехотные мины типа Э-001 М.

В настоящее время необходимые мероприятия по инженерному обеспечению территорий продолжаются.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, Армения в настоящее время интенсифицирует военные провокации против Азербайджана. "Не проходит недели, как появляются данные о все новых и новых армянских провокациях. Очевидно, это намеренная политика тех реваншистских кругов в Армении, которые не хотят заключать мирный договор с Азербайджаном и намерены предъявлять по-прежнему территориальные претензии на Карабахский экономический район. В этой связи мы видим резкую активизацию не только в зоне, где находятся российские миротворцы, но и вдоль армяно-азербайджанской границы – обстрелы, засылка диверсантов, минирование", - сказал он.



"Следовательно, та политика, которую реализует Баку: силовое реагирование на любые военные провокации, является правильной, вынужденной и неизбежной. В конце концов, агрессора надо останавливать, причем давать более масштабный ответ. Мы видим, что Азербайджан начал использовать тактику ответных ударов возмездия, и если он продолжит в том же ключе, у Армении будет меньше желания и возможностей для политики провокаций в дальнейшем. Надо сказать, что в целом ситуация в регионе нагнетается. Следует готовиться, в том числе, к новым провокациям с точки зрения их подавления и ответа на любые враждебные действия со стороны Армении в сторону Азербайджана", - подчеркнул Игорь Коротченко.



Конечная цель Еревана – срыв мирного договора. "В экспертной среде были ожидания, что мирный договор будет подписан до конца этого года. Во всяком случае, итоги саммита в Брюсселе и предшествующие договоренности давали такую надежду. Поэтому, я думаю, Армения не случайно отправила в США своего министра обороны Сурена Папикяна, который вел там переговоры, о сути и характере которых мы не знаем ничего. Там могли разные рассматриваться варианты, в том числе и фактически некая закулисная договоренность, когда Армения осуществляет тактику мелких провокаций, а США обвиняют Россию в неспособности защитить Армению как своего союзника по ОДКБ. Я думаю, что может иметь место согласованная игра вашингтонских и ереванских элит под общим патронажем США", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".