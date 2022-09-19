В центре Тбилиси обновили проспект Меликишвили

19 сен. 11:39

В центре Тбилиси открыли проспект Меликишвили, закрытый на реконструкцию 17 июня 2022 года. Об этом говорится в сообщении городской мэрии.

В ходе работ на проспекте заменили подземные коммуникации – системы водоснабжения, газовых труб, сточных вод. Также проектом предусмотрены обновление линии электропередач и монтаж светодиодного освещения LED.

Помимо этого, предусмотрена установка новых автобусных остановок, создание выделенных линий для общественного транспорта и велодорожки, а также адаптация проспекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.