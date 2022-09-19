В России выявили 49 488 новых случаев COVID-19

19 сен. 11:49

В России за минувшие сутки выявили 49 488 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 4 115, в Санкт-Петербурге - 3 991, в Подмосковье - 1 314. В Краснодарском крае - 728, в Ставропольском крае - 656, в Крыму - 304, в Дагестане - 72, в Кабардино-Балкарии - 200, в Адыгее - 84, в Карачаево-Черкесии - 85, в Чечне - 37, в Северной Осетии - 92, в Ингушетии - 45.

Общее число инфицированных в России достигло 20 488 583.

Госпитализированы за сутки 2 054 человека. Выздоровели 38 595 пациентов, за все время - 19 425 631.

Умер за сутки 91 человек, с начала пандемии - 386 136.