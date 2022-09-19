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В Минпромторге РФ сообщили о ситуации с вакцинами от COVID-19

В Минпромторге РФ сообщили о ситуации с вакцинами от COVID-19

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил о том, что запасы вакцин и лекарств от COVID-19 по некоторым позициям составляют сотни процентов от месячного потребления.

"С лекарствами и вакцинами все прекрасно", - сказал он, отвечая на вопрос, хватает ли в России лекарств и вакцин от ковида.

"По некоторым позициям сотни процентов от месячного потребления", - добавил Осьмаков в рамках форума "Биотехмед".

Ранее сообщалось, что за сутки в России было выявлено более 56 тыс новых случаев коронавируса.

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