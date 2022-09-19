Карелин прокомментировал допинг-скандал с фигуристкой Валиевой

19 сен. 11:37

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, нельзя считать ребенком, выразил мнение трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карели.

"Я смотрел Олимпиаду в Пекине, переживал как болельщик. Единственное, я не могу принять определение "ребенок", это бесчестно. Выполнять сверхнагрузки – это атлет, участник сильнейшей сборной. А как только возникает недобросовестный подход у судейства или неспортивное вмешательство — это ребенок", - сказал он, призвав быть единообразными в суждениях.

"Она ребенок, или она все-таки член сборной команды, представляющий Российскую Федерацию, человек, который выдерживает запредельные нагрузки. И делает это настолько элегантно, что просто засмотришься. Она волшебная, реально. Конечно, сложно все это пережить. Но я вас уверяю, это в любом возрасте трагедия", - цитирует собеседника ТАСС.