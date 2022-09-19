Генсек ООН негативно оценивает визовые ограничения ЕС против россиян

19 сен. 11:30

Визовые ограничения против россиян в Европе являются не очень хорошей идеей, уверен генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, не считает ли он такие меры нарушением прав человека в отношении россиян, Гутерреш заметил, что "отношения между Евросоюзом и РФ ухудшились по многим аспектам" с началом спецоперации на Украине.

Он выразил надежду, что "все эти ситуации исчезнут", когда конфликт разрешится.

Гутерреш подчеркнул, что есть россияне, пожелавшие покинуть страну на фоне происходящего на Украине. "Так что это, вероятно, не очень хорошая идея – не давать им приехать", - сказал генсек.

Напомним, с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили гражданам России въезд с туристическими целями в том числе, по визам, выданным другими странах ЕС.