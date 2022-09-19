Астана вернулась в Казахстан

19 сен. 11:13

Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы республики из Нур-Султана в Астану вступил в силу в понедельник.

Стартовала замена дорожных указателей, всего вдоль автодорог республиканского значения планируется заменить 467 информационных панно. "На сегодняшний день демонтировано порядка 100 информационных панно, работы по замене продолжаются", - сообщили в пресс-службе КазАвтоЖол.

Средства на замену указателей, связанную с переименованием столицы Казахстана взяты из ежегодно выделяемого бюджета на содержание дорог республиканского значения.