Армен Гаспарян: отношение Еревана к Москве достигло запредельного хамства 

Поведение команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении России на прошлой неделе стало абсолютно неприемлемым для союзнических отношений двух стран, поскольку Ереван откровенно присвоил Вашингтону достижения Москвы в нормализации обстановки на Южном Кавказе. Об этом сегодня утром в эфире передачи "Формула смысла" на канале "Соловьев Live" рассказал политолог, историк Армен Гаспарян, комментируя действия армянских властей во время визита в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.



Ведущий передачи Георгий Саралидзе прежде всего обратил внимание на то, как приезд Пелоси поднял на поверхность русофобский слой армянского общества. "Пелоси, по-моему, уже стала этакой "черной меткой": ее посылают туда, где ожидаются проблемы. Перед ее приездом в Армении повылазило буквально все, что только могло, например, историки, которые говорят об исторической вине России перед Арменией. Такое ощущение, что специально к этому моменту силы готовились для того, чтобы достойно встретить эмиссара из США", - сказал он.



Армен Гаспарян в первую очередь подчеркнул, что русофобия нынешней армянской власти не подлежит сомнению. "Мало кто сомневается в откровенно прозападных, проамериканских настроениях премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна. Это человек, который был выращен на соросовских структурах, и с тех пор он свои приоритеты никуда не девал. Да, ему приходилось, скрипя зубами, учитывая ситуацию, учитывая настроения, понимать важность России. При этом число скотских заявлений по отношению к Москве за последние месяцы меньше не стало. В очередной раз теперь во всем начали обвинять Россию", - напомнил политолог.



При этом он отметил, что с американской стороны цель визита была не в том, чтобы чем-то помочь Армении: американские политики занимались в Ереване собственным пиаром для внутренней аудитории США. "Это в чистом виде пиар-кампания самой Пелоси перед ноябрьскими выборами в США, потому что надо на свою сторону привлечь те лоббитские структуры, на которые там оказывает влияние достаточно крупная армянская диаспора. Пелоси просто так ничего делать не будет. Не та женщина и не в том возрасте, чтобы размениваться на пустяки", - сообщил Армен Гаспарян.



Эксперт обратил внимание, что власти использовали все свои ресурсы, чтобы как можно ярче выразить свое стремление на Запад. "Во вчерашней антироссийской акции приняло участие две тысячи человек. Это полная, тотальная мобилизация всех друзей и родственников соратников Пашиняна, и всех, кто получает зарплату в НКО. Кстати, интересно: когда были боевые действия с Азербайджаном осенью 2020 года, мобилизации у них не получилось, а вот против России вышли и ровными шеренгами продефилировали. Плюс человек 250 – это как раз те самые люди, о которых ты говорил, историки непонятно каких событий, социологи, журналисты и так далее. Весь боевой актив был там", - рассказал он.



В России эти акции выглядят, разумеется, недружественно. "Во-первых, мы в очередной раз посмотрели цену союзническим словам и заявлениям, к сожалению. Во-вторых, мы в очередной раз вынуждены констатировать, что речь идет давным-давно не про одного сумасбродного Пашиняна, а про достаточно серьезный рейтинг доверия к его власти. Есть совсем уже вопиющие истории, когда люди из Армении приезжают в Россию на заработки и начинают здесь рассказывать, что Пашинян – это кровиночка от крови народа, он всем добра желает, и только богомерзкие злобные русские мешают развитию великой могучей цивилизации. У меня к ним вопрос: а что же вы там-то эту цивилизацию не хотите восстанавливать, развивать и продвигать?" - задал Армен Гаспарян риторический вопрос.



Наибольший негатив делают официальные заявлении властей Армении. "Мы услышали, что кризис урегулирован благодаря визиту Пелоси. Это запредельное хамство и гнусность. Ладно бы это делал какой-нибудь рядовой гражданин – но это делает спикер парламента Ален Симонян! Мне кажется, что нам давным-давно пора серьезно отреагировать на это. Не делать вид, что это позиция одного-двух политиков, а достаточно жестко объяснить суть явления. Потому что это все начинает сильно выбешивать", - заключил политолог.