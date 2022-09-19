Россия и Китай провели консультации по стратегической безопасности

19 сен. 10:53

Россия и Китай продолжат взаимодействовать по линии министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генштабами. Соответствующая договоренность была достигнута на состоявшихся 19 сентября российско-китайских консультациях по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

"Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества", - говорится в пресс-релизе.

Консультации прошли в городе Наньпине провинции Фуцзян. В них приняли участие секретарь Совбеза России Николай Патрушев, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи, а также представители министерств и ведомств двух стран.

Стороны также отметили важность наращивания двусторонней координации по целому ряду вопросов международной повестки дня.

Помимо этого, российская и китайская делегации поговорили о ситуации в Афганистане, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе об обстановке на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

Особое внимание было уделено наращиванию контактов Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС и БРИКС, организации взаимной поддержки по важнейшим глобальным проблемам. Намечены пути последовательного укрепления торгово-экономических отношений, передает РИА Новости.