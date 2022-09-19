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Страны Балтии остаются аутсайдерами по закачке газа в ПХГ

Страны Балтии остаются аутсайдерами по закачке газа в ПХГ

Европа продолжает запасать газ в подземные хранилища, в среднем ПХГ региона заполнены на 85,58%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

При этом уровень запасов в разных странах очень неравномерный. Свыше 80% газа закали в хранилища Франция, Германия, Италия, Бельгия, Чехия, Хорватия, Дания, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания.

Менее 80% в ПХГ Австрии, Болгарии, Венгрии.

Хуже всего обстоят дела на Инчукалнском ПХГ в Латвии, закачка осуществляется в 3-4 раза медленнее, чем в среднем по Европе.

Данное ПХГ заполнено лишь на 52%, при этом хранилище  отвечает за резервное газоснабжение не только Латвии, но и Эстонии, Литвы и Финляндии.

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