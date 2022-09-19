В Израиле задержали подозреваемых в терроризме на Западном берегу

19 сен. 10:32

Израильские правоохранители задержали в ночь на понедельник 14 подозреваемых в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

"Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности [ШАБАК] и пограничной полиции провели контртеррористические операции в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан]. Всего за ночь задержаны 14 подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что рейды проходили , в частности, в крупном городе Хеврон и в деревнях и поселках Талфит, Дейр-Белот, Завди, Бейт-Ликия, Хизма, Джамаин и Эйзария на Западном берегу. Силовики конфисковали при обысках несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, а также два автомобиля, использовавшихся в ходе атак на израильтян, продолжили в пресс-службе, отметив, что с израильской стороны в ходе ночных операций потерь нет.